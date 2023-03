Dove vedere la finale di MasterChef Italia 12

Bubu, Edoardo, Hue e Mattia: sono questi i concorrenti che hanno ottenuto l’accesso alla finale di MasterChef Italia 12. La scorsa settimana abbiamo assistito alla doppia eliminazione di Roberto e Sara, al termine del tour de force passato da una Mistery Box, un Invention Test, una prova in esterna e un Pressure Test. È giunto ora il tempo del verdetto, con l’ultima puntata che puoi vedere in esclusiva su Sky e Now, dalle ore 21:15 di giovedì 2 marzo.

Sarà il trio di inflessibili giudici stellati formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a stabilire chi vincerà questa edizione del cooking show. Di seguito un estratto di quanto accaduto nell’appuntamento di giovedì scorso, a cui ha partecipato in qualità di ospite d’eccezione la monaca Jeong Kwan, suora buddista Seon e chef rinomata, in occasione della preparazione di un piatto ispirato alla cucina templare coreana.

I concorrenti: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia

Come anticipato in apertura, i quattro concorrenti usciti fin qui indenni dalle prove si daranno battaglia per allungare le mani sul titolo finale. Eccoli.

Antonio Gargiulo, detto Bubu, è uno studente di archeologia di Cagliari. Il più giovane del gruppo fin dall’inizio, solo 19 anni, sembra avere tutte le carte in regola per trasformare la sua grande passione culinaria in una professione. È senza dubbio tra i candidati più quotati alla vittoria finale.

26 anni, attualmente disoccupato e decisamente estroverso, Edoardo (Edoardo Franco) è arrivato da Varese nella cucina di MasterChef Italia formulando una promessa durante il suo percorso: se vincerà questa edizione, si farà tagliare i capelli da Bruno Barbieri.

Project assistant di professione, 27 anni e residente a Firenze, Hue (Hue Dinh Thi) ha sgominato la concorrenza con i suoi modi gentili ed è pronta a tutto per assestare la zampata finale sul titolo. Occhio a non sottovalutarne le potenzialità.

A completare il quartetto è Mattia (Mattia Tagetto), 37 anni di Bolzano e gestore di un’enoteca. Nell’ultima puntata si è salvato cucinando un ingrediente che i giudici hanno ritenuto rappresentarlo: il maiale, simbolo di prosperità, ricchezza e ambizione. Un concorrente con le idee chiare.

L’appuntamento con la finale di MasterChef Italia 12 è in programma per le ore 21:15 di giovedì 2 marzo.

