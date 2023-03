MasterChef, ha vinto Edoardo: tutte le puntate in streaming

Edoardo Franco è il vincitore di MasterChef Italia 12: puoi rivedere la finale che lo ha consacrato in questa edizione del cooking show e tutte le puntate precedenti in esclusiva streaming su NOW. 26 anni, attualmente disoccupato e dal carattere decisamente estroverso, è arrivato da Varese in punta di piedi nella cucina del programma, formulando una promessa durante il suo percorso: in caso di vittoria, si sarebbe fatto tagliare i capelli da Bruno Barbieri. Promessa mantenuta.

Edoardo ha vinto MasterChef: le puntate in streaming

Si è dunque concluso il viaggio degli aspiranti cuochi, al termine di una lunga serie di prove e test imposti ed esaminati dall’inflessibile trio di giudici formati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ecco un estratto di quanto accaduto alla proclamazione del vincitore.

È stata una finale combattuta, con Hue, Bubu e Mattia a dare del filo da torcere a Edoardo, cimentandosi inizialmente con le preparazioni richieste da Clare Smyth, chef nordirlandese ospite d’eccezione nell’ultima puntata. All’inizio del suo percorso, al primo ingresso nella cucina di MasterChef Italia 12, il vincitore era stato così interrogato da Antonino Cannavacciuolo: Una domanda, ma tuo cugino fa il parrucchiere? . Lui ha risposto con il piatto battezzato Ossimoro, il primo di una lunga serie che l’hanno infine portato all’incoronazione: puoi rivedere per intero il suo percorso in streaming su NOW.

Per mantenere al sicuro i dati e la privacy, qualunque sia l’attività online svolta, incluso lo streaming, è bene affidarsi a una soluzione certificata per la cybersecurity. Quella di tipo all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) offre una Virtual Private Network globale, un efficace antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.