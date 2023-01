MasterChef: guarda la quinta puntata in streaming

Al termine di una settimana d’attesa trascorsa non senza polemiche per quanto accaduto nell’appuntamento precedente, è giunto il momento di godersi la quinta puntata di MasterChef Italia 12, in onda questa sera, come sempre in in esclusiva su Sky. La puoi vedere anche in streaming. Chi lo desidera, può impostare un promemoria per le ore 21:00, quando avrà inizio.

Come vedere in streaming la quinta puntata di MasterChef

Torna come sempre il trio di giudici severi e inflessibili formato da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, il cui compito più importante sarà mettere sotto pressione i concorrenti e valutare i loro piatti. Questa volta, i partecipanti si troveranno alle prese con una prova in esterna, che vedrà protagonista un’eccellenza nostrana, la cipolla di Tropea. Non è stata al momento comunicata la presenza di ospiti d’eccezione, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo in questa edizione del cooking show, come dimostrato dalla comparsa improvvisa del pasticciere Iginio Massari. Ecco di seguito un lungo filmato dalla durata pari a oltre dieci minuti con il meglio (e ovviamente il peggio) di quanto visto sette giorni fa, ideale per un ripasso prima della nuova full immersion.

In programma anche una sfida con la dinamica tipica della Mistery Box e un Invention Test che promette molto bene: si cucinerà a coppie. Non fatichiamo a immaginare quali situazioni si potrebbero venire a creare con alcuni abbinamenti in particolare.

Come sottolineato in apertura, MasterChef Italia 12 è un’ esclusiva Sky. È possibile seguire il cooking show sintonizzandosi al canale 108 di Sky oppure in streaming sulla piattaforma NOW.

