MasterChef Italia 2024: guarda la puntata del 26 dicembre in streaming (anche dall'estero)

Il terzo appuntamento stagionale di MasterChef Italia 2024 è in arrivo: giovedì 26 dicembre gli aspiranti chef saranno impegnate in nuove imperdibili prove per continuare la gara nel cooking show più amato che non si ferma quindi neanche per le feste. Tra un avanzo e l’altro, potrai guardare la puntata in streaming su NOW con il pass Entertainment disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

Ti trovi all’estero? Allora dovrai abbinare a NOW anche l’uso di una VPN come NordVPN per simulare la tua posizione in Italia. Adesso ti spiegheremo come fare.

MasterChef Italia 14: guarda la terza puntata in streaming dall’estero

Per usare il tuo abbonamento NOW all’estero dovrai simulare la tua posizione in Italia. Un aiuto in questo senso ti arriva da NordVPN. Ti basterà seguire questa procedura:

Attivare un abbonamento NordVPN con gli sconti di Natale Scaricare NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai MasterChef Aprire NordVPN, inserire le tue credenziali e aprire la lista dei server Collegarti a un server italiano Aprire NOW, selezionare Sky Uno e iniziare la visione della puntata di MasterChef Italia 14 che sarà in onda giovedì 26 dicembre dalle 21.15

Grazie a questo trucco, gentilmente offerto da NordVPN, sarà come se ti trovassi ancora in Italia e potrai allora utilizzare la piattaforma NOW senza che venga bloccata dalle restrizioni geografiche attive quando ti trovi all’estero.

Oltre a questo, ti ricordiamo che NordVPN è utile soprattutto per avere una navigazione internet privata, sicura e protetta in ogni condizione, con le migliori velocità di connessioni e la possibilità di sfruttare un solo abbonamento su dieci dispositivi diversi di ogni genere.