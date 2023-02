MasterChef Italia: guarda la puntata 9 in streaming

Dopo essersi lasciati alle spalle gli esperimenti non sempre ben riusciti con le ortiche, alcune discutibili reinterpretazioni della crostata tradizionale, la prova in esterna ai piedi del Cervino e due nuove eliminazioni (Nicola e Ollivier si sono tolti il grembiule), i concorrenti ancora in gara per l’edizione 12 di MasterChef Italia sono giunti all’appuntamento con la puntata 9, in onda questa sera. Come sempre, si tratta di un’esclusiva Sky: la puoi guardare in streaming su NOW, dove trovi anche tutte quelle precedenti. Si inizierà, come ormai ben noto, alle ore 21:15.

Come vedere in streaming la puntata 9 di MasterChef

Sarà nuovamente l’inflessibile trio di giudici composto da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli a mettere sotto pressione i partecipanti al cooking show per eccellenza, minando le loro certezze e costringendoli a cimentarsi con preparazioni talvolta imprevedibili. Ricordiamo che la puntata 9 di MasterChef sarà composta dagli episodi 17 e 18. Di seguito, proponiamo la visione dell’ormai consueto filmato che riepiloga il meglio (e il peggio) di quanto visto la scorsa settimana.

Siete pronti a tornare nella cucina più ambita d’Italia, dove gli aspiranti cuochi mettono in gioco se stessi e alla prova le loro abilità ai fornelli? Li attendono sfide come le Mystery Box, gli Invention Test, i Pressure Test e i confronti con ospiti d’eccezione.

Come scritto in apertura, tutte le puntate del cooking show sono disponibili su Sky e piattaforma NOW. Infine, ricordiamo che attivando l’ offerta Sky Q (solo 9 euro per 30 giorni) sarà possibile accedere a un enorme catalogo di contenuti che include, tra le altre cose, serie di successo come The Last of Us e Call My Agent, senza dimenticare quanto proposto dai servizi Netflix e Paramount+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.