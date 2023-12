Come vedere in streaming la seconda puntata di MasterChef

La nuova edizione di MasterChef Italia ha finalmente preso il via e sta per entrare nel vivo. Questa sera andrà in scena la seconda puntata: qui è dove ti segnaliamo le due opzioni che hai a disposizione per vederla in diretta, anche in streaming. La prima è quella che passa dalla piattaforma NOW, la seconda permette invece di approfittare della super promo Intrattenimento Plus di Sky con tutti i contenuti di Sky TV e l’intero catalogo di Netflix.

MasterChef, seconda puntata: come vederla in streaming

Il trio di inflessibili giudici composto da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri è in posizione per giudicare i piatti presentati dai concorrenti. Siamo nelle prime fasi del cooking show, quando l’ambizione e il desiderio di mettere in mostra le proprie abilità ai fornelli rischiano di far compiere passi falsi: guai a portare sul tavolo un mappazzone . Nonostante sia ancora presto per fare pronostici, qualche potenziale protagonista della stagione si è già fatto notare. È tutto pronto per l’appuntamento di questa sera, da vedere in diretta alle 21:15.

Scegliendo l’opzione NOW per vedere MasterChef Italia (e tutti gli altri contenuti della piattaforma) è possibile approfittare dell’offerta da 6,99 euro al mese che unisce i pass Cinema ed Entertainment, includendo oltre 1.000 film con alcune nuove uscite, le serie TV originali e quelle internazionali firmate HBO.

Con la promozione Intrattenimento Plus di Sky, invece, al prezzo mensile di soli 14,90 (invece di 30,00 euro) per 18 mesi c’è l’intero catalogo di Sky TV e quello di Netflix con Rebel Moon, la serie Berlino spin-off de La Casa di Carta e molto altro ancora. Ognuno scelga la formula che preferisce, l’importante è farsi trovare pronti questa sera, alle 21:15, per la seconda puntata del cooking show per eccellenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.