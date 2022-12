MasterChef: guarda la terza puntata in streaming

Siamo giunti all’appuntamento con la terza puntata della nuova edizione di MasterChef. Ora che la Masterclass è stata definitivamente composta, è giunto il momento di affrontare prove temibili come la Golden Mystery Box, l’Invention Test e la Prova in Esterna. L’ultima full immersion di quest’anno è prevista per stasera, giovedì 29 dicembre, a partire dalle ore 21:15, come sempre in onda su Sky.

Come vedere in streaming la terza puntata di MasterChef

Il compito di giudicare piatti e concorrenti (nonché di rimproverarli quando necessario) spetta come sempre al trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Proponiamo di seguito il filmato che raccoglie il meglio di quanto visto e accaduto la scorsa settimana, un video dalla durata pari a oltre dieci minuti in cui si passa dalla presentazione di una trota salmonata alla bolzanina a una tagliatella leggera con verdure, fino al cappellaccio matto. Come ormai da tradizione, non solo si cucina: ampio spazio è dedicato alle storie di chi trova il coraggio per presentarsi di fronte alla giuria, ai retroscena che hanno portato gli aspiranti chef a mettersi in gioco e a come è nata la passione che li ha spinti a cimentarsi ai fornelli.

Per la terza puntata di MasterChef Italia 12, in onda e in streaming questa sera, è prevista anche la partecipazione di un ospite d’eccezione: si tratta di Antonio Lorenzon, art director di Bassano del Grappa vincitore della nona edizione del programma.

Ricordiamo che, nel nostro paese, il cooking show per eccellenza è un’ esclusiva Sky: è possibile vederlo in diretta su Sky Uno (al canale 108) oppure sulla piattaforma NOW TV. Come scritto in apertura, si parte alle ore 21:15. Pronti alla sfida?

