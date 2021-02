Masterclass: il CRM per ottimizzare i processi e apportare valore al business

Appuntamento mensile con la Masterclass gratuita firmata F2 Innovation, per far luce su quei fattori legati al Customer Relationship Management che ostacolano la crescita di tutti i modelli di business, nessuno escluso, dalle PMI e alle grandi imprese e su come strutturare un processo di CRM efficace e affidabile.

Il team di professionisti offre una visione a 360° su uno dei processi più importanti per chi vuole affrontare con successo le nuove sfide imposte dalla trasformazione digitale: dalle scelte organizzative a quelle tecnologiche, fino al change management.

Questo il link per iscriversi alla Masterclass prevista per il 5 marzo 2021: https://discover.f2innovation.com/masterclasscrm/.

La Masterclass è a numero chiuso, quindi il consiglio è di effettuare l’iscrizione fin da ora per non perdere l’evento online che come sempre vedrà tre professionisti di alto livello alternarsi: Alessandro Cavallo, Managing Partner di F2 Innovation, Davide Campofredano e Carlo Bossi.