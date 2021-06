Masterclass sulla fotografia: le basi, prima dell'arte

Tutti pensiamo di poter essere bravi fotografi, ma pochi sanno davvero e basi della materia, gli architravi teorici e pratici dello scatto. Fotografi, infatti, non ci si improvvisa: servono intuito e creatività, ma se non si conoscono le basi per tradurre queste immagini in file (e pellicole) allora non si sarà mai veri fotografi. Una Masterclass sulla fotografia può però aprire nuovi mondi a tutti, offrendo a chiunque gli strumenti necessari per esprimere davvero la creatività e dare sfogo vero all'intuito.

La masterclass è aperta a chiunque ed è organizzata il lezioni dettagliate, minuziose, tali da consentire a chiunque di scalare il mondo della fotografia verso una consapevolezza matura di cosa siano posa, scatto, esposizione e quant'altro. Il corso consente di apprendere:

Come funziona un apparecchio fotografico e di quale strumento hai bisogno

Come funziona il sensore fotografico

Quali sono le potenzialità del file RAW

Come padroneggiare l'esposizione con la modalità manuale

Come leggere un istogramma fotografico

Come inquadrare i tuoi soggetti per ottenere foto piene di significato emotivo

Quali accessori acquistare per effettuare degli scatti tecnicamente migliori

Quando e come utilizzare il flash per realizzare splendidi book fotografici

Come applicare i ragionamenti al mondo reale grazie alle lezioni pratiche sul campo

Come correggere e ritoccare i tuoi scatti per tirar fuori il meglio dal tuo file RAW

Come lavorare da fotografo iniziando a guadagnare con i tuoi scatti

Dal paesaggio al ritratto, dalla fotografia sportiva alle Macro, passando per astrofotografia, Lighpainting ed altro ancora. Con ogni probabilità una volta assaggiato questo nuovo mondo verrà una voglia folle di approfondire, ma nel frattempo ognuno avrà maturato la pulsione necessaria per capire in quale direzione esprimere i propri sforzi.

Partirai con l'apprendere il funzionamento interno della tua fotocamera, in modo da poter capire cosa avviene all'interno dello strumento e poter quindi comprendere come evitare gli errori più comuni effettuati dai principianti. Passeremo quindi a padroneggiare i parametri che gestiscono l'esposizione delle tue fotografie, applicando con logica i settaggi che ti permetteranno di ottenere lo scatto a cui puntavi. Ci concentreremo quindi sul significato e la dinamicità della composizione, in modo da veicolare un messaggio attraverso le nostre foto creando così il nostro stile fotografico personale, in base ai propri gusti.

14,99 euro (84% di sconto rispetto al prezzo originale) sono una sciocchezza rispetto al valore di 21 ore di video on-demand, 7 articoli e la serie di sfide che la Masterclass consente di affrontare. Il primo passo è il più importante: il resto verrà da sé. Non bastano certo 14,99 euro per diventare dei bravi fotografi, ma sono fondamentali per capire quanta complessità ci sia in quei pochi decimi di secondo che vengono prima di uno scatto. Un qualsiasi scatto.