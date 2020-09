Il masterizzatore Blu-ray esterno di ASUS a -31%

I laptop di oggi sono leggeri e sottili, molto più comodi da portare con sé rispetto a quelli delle passate generazioni, ma costringono ad accettare un compromesso: l’assenza di un’unità ottica. Lo slot per i dischi è scomparso dalla quasi totalità dei nuovi computer, dunque in caso di necessità non rimane che affidarsi a un’unità separata. Per chi ne sta cercando uno versatile e affidabile, il masterizzatore Blu-ray esterno ASUS SBW-06D2X è oggi in sconto al prezzo di 89,99 euro su Amazon.

ASUS SBW-06D2X: masterizzatore Blu-ray esterno in offerta

Con la stessa identica spesa lo si può acquistare sugli store online di Mediaworld o Unieuro. Se comprarlo ricondizionato non è un problema su eBay si trova a 60,00 euro (più 9,00 euro di spedizione). È pienamente compatibile con Windows e macOS, garantisce il supporto ai Blu-ray 3D e a un gran numero di formati per scrivere fino a 100 GB su un solo disco BD-R (TL) o 128 GB su BD-R (QL).

Tra le altre caratteristiche di ASUS SBW-06D2X si segnala la tecnologia Auto Tuning Power per un’alimentazione ottimizzata al fine di eseguire la scrittura con la migliore qualità possibile. Ancora, può essere utilizzato in orizzontale o posizionato in verticale, a piacimento. Tutto questo oggi con il 31% di sconto sul prezzo di listino.