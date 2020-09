Cuffie gaming per PC e PS4 a 30€ su Amazon

Nel mercato sono presenti innumerevoli proposte di cuffie da gaming, ma se questa abbondanza vi avesse confuso, potremmo proporvi le cuffie da gaming Q10-G della Phoinikas che solo per oggi sono in offerta su Amazon al prezzo di 30,59 euro. Queste cuffie sono state appositamente studiate dopo aver confrontato tutte le altre presenti sul mercato e i produttori hanno inserito una comoda dual-mode per utilizzarle in modalità cablata e wireless.

Phoinikas Q10-G in sconto su Amazon a poco più di 30 euro

La prima è consigliata e studiata appositamente per i giochi, la seconda invece per la musica e la multimedialità in generale. Sfruttando la modalità cablata, le Phoinikas Q10-G possono essere collegate alla PS4, all’Xbox One, Nintendo Switch e, ovviamente, anche PC e Mac tramite il comodo cavo audio con jack da 3,5 millimetri rimovibile. È presente anche un microfono per la cancellazione del rumore ambientale e un bass surround 7.1 per un audio stereo più corposo.

Utilizzando la connessione Bluetooth e sfruttando quindi la batteria integrata da 600 mAh, è possibile collegare le Phoinikas Q10-G al vostro smartphone, tablet o PC per ascoltare musica o vedere contenuti multimediali. I driver da 40 mm con il chip CSR donano un’ottima fedeltà audio e la batteria garantisce circa 40 ore di riproduzione. Inoltre, il microfono rimovibile permette anche di portare le cuffie ovunque voi vogliate senza bisogno di radicalizzare il loro utilizzo unicamente al gaming.

Tutto questo in un case moderno e luminoso, grazie ai LED presenti sulla scocca, dalle dimensioni di 24.5 x 10 x 20.5 cm e un peso di 500 grammi. Nonostante il peso possa sembrare alto, i cuscinetti auricolari in pelle proteica offrono un buon livello di comfort. Non lasciatevi, quindi, scappare questa esclusiva offerta Amazon se siete alla ricerca di ottime cuffie da gaming a prezzi contenuti.