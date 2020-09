Mediacom SmartBook Edge 14 a € 149: sconto del 50%

Con un comparto hardware adatto a gestire lavoro in smart working, navigazione, didattica a distanza, comunicazione e riproduzione dei contenuti multimediali, Mediacom SmartBook Edge 14 costituisce l’offerta più interessante di oggi sullo store online Unieuro: il laptop può essere acquistato al prezzo di soli 149,00 euro anziché a 299,99 euro come da listino.

Metà prezzo per il laptop di Mediacom

Queste le specifiche tecniche incluse: display da 14 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N3450, GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, memoria interna da 32 GB per lo storage, webcam da 2 megapixel, microfono, altoparlante, tastiera fisica full QWERTY, touchpad, WiFi, Bluetooth 4.0, uscita video HDMI, porte USB e batteria da 10.000 mAh. Il tutto in un telaio realizzato in alluminio con dimensioni pari a 219,8×329,8×14,5 mm e con un peso che si attesta a 1,45 Kg.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home. La consegna a domicilio è gratuita, inclusa nello sconto del 50% sul prezzo di listino che oggi rende Mediacom SmartBook Edge 14 una ghiotta occasione.