I laptop di oggi, così come i Mini PC, salvo casi eccezionali non hanno in dotazione un’unità per leggere e scrivere i supporti fisici per ragioni legate al design: la soluzione a cui ricorrere è un masterizzatore CD-DVD esterno da utilizzare quando necessario: oggi qui proponiamo quello del marchio Rioddas in sconto del 35% sul prezzo di listino su Amazon.

Il masterizzatore esterno di Rioddas in offerta su Amazon

Si collega al computer tramite porta USB 3.0, ma è retrocompatibile anche con gli standard precedenti. Non necessita di un’alimentazione dedicata. Garantito il pieno supporto ai sistemi operativi Windows, macOS e Linux. Le dimensioni sono estremamente compatte: 14,7×14,5×2,2 centimetri, mentre il peso si attesta a 440 grammi.

Il masterizzatore CD-DVD esterno di Rioddas è di tipo plug-and-play: una volta connesso è subito pronto all’uso, senza costringere a complicate configurazioni o a lunghe ricerche per i driver giusti da installare. Al prezzo di soli 13,59 euro invece di 20,99 euro come da listino è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.