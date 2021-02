Mini PC Intel 4 core 4/128 doppio monitor in promo

Come di consueto, vi suggeriamo un interessante mini PC, in questo caso economico e versatile, perfetto per tutte le attività quotidiane. Si tratta del Minis Forum GN31 con processore Intel, con prestazioni adatte sia per casa che per l’ufficio.

Mini PC Minis Forum GN31: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, il PC monta un Intel Celeron J3160 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,24GHz. Questo è accompagnato da 4GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 128GB. Nel caso lo spazio di archiviazione dovesse risultare inadeguato però, è possibile espanderlo aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici o una micro SD grazie al lettore integrato, oltre che sostituendo l’SSD con uno più capiente. Si tratta di una configurazione senza grosse pretese, ma perfetta per le funzioni d’ufficio. Permette di navigare e godere dei contenuti multimediali con una buona fluidità, e gestire il pacchetto Office senza problemi di sorta. Le dimensioni contenute inoltre gli concedono di adattarsi anche in salotto per dedicarsi esclusivamente all’intrattenimento.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca davvero nulla. Troviamo 4 porte USB di cui due USB 3.0. L’uscita VGA insieme a quella HDMI permette di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione fino al 4K a 60Hz. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN che grazie alla connessione via cavo, offre maggiore velocità e stabilità della rete. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che comprendono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2 per la connessione delle periferiche.

Grazie ad uno sconto del 15%, è possibile acquistare su Amazon il computer a soli 152,99 euro con un risparmio di ben 27 euro sul prezzo di listino.