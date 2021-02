Webcam per conferenze e dirette streaming in offerta

In un periodo come quello che purtroppo stiamo attraversando, la webcam è diventata senza dubbio un accessorio indispensabile. Per questo vi riportiamo l’ottima offerta sulla webcam Elegiant EGC-C01 adatta praticamente a qualsiasi utilizzo.

Webcam Elegiant EGC-C01: caratteristiche tecniche

La camera è in grado di riprendere immagini con una risoluzione Full HD a 30fps, con microfono integrato per la cattura dell’audio. Una soluzione molto comoda grazie al sistema plug and play che garantisce l’utilizzo della webcam senza la necessità di alcuna installazione driver. Molto comoda la clip che permette di orientare la videocamera in ogni direzione sia sull’asse verticale che su quello orizzontale con una rotazione di 360°. Uno degli aspetti fondamentali del prodotto però è lo sportellino per la privacy. A differenza della maggior parte dei prodotti presenti sul mercato, infatti, la webcam di Elegiant possiede uno sportellino che, una volta abbassato, copre l’obiettivo. In questo modo sarà impossibile per eventuali malintenzionati visualizzare le immagini riprese dalla camera, in caso di intrusione nel PC.

Per quanto riguarda la compatibilità invece, la webcam è utilizzabile praticamente con qualsiasi sistema operativo e software che ne richieda l’utilizzo. La telecamera, infatti, può essere utilizzata con sistemi Windows, Mac, Linux, Android e Chrome OS. È possibile effettuare videochiamate e videoconferenze con i principali software di comunicazione come Skype, Zoom e Microsoft Teams. Allo stesso modo per gli appassionati di videogiochi, la camera è certificata per OBS (Open Broadcaster Software) per effettuare le dirette su Twitch, Youtube o Facebook. Infine è possibile persino collegarla alle console come Xbox One o PS4.

Grazie ad un’offerta lampo è possibile acquistare la webcam di Elegiant su Amazon a soli 18,51 euro con uno sconto del 34% sul prezzo di listino.