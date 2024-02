Masterizzatore DVD e Hub USB 8-in-1: il 2-in-1 che non ti aspetti

Oggi ti segnaliamo l’ottima offerta Amazon su questo masterizzatore DVD esterno ad alta velocità che diventa ancora più interessante per la sua duplice funzione: oltre alla copia di dischi, infatti, è anche un perfetto hub USB 8-in-1 per espandere le porte a disposizione del tuo PC. Il prezzo in offerta è di soli 23,99 euro invece di 35,99.

Masterizzatore DVD esterno in offerta su Amazon: fa anche da hub USB 8-in-1!

Dotato di tecnologia USB 3.0 ad alta velocità, questo dispositivo offre un trasferimento dati rapido e affidabile fino a 5 Gigabit/S, garantendo prestazioni ottimali su una vasta gamma di dispositivi.

Questa unità ottica esterna è in grado di masterizzare e leggere CD±R/RW, CD-ROM, DVD±R/RW, DVD-RAM, VCD e SVCD, offrendo una flessibilità totale per le esigenze di archiviazione e riproduzione.

E poi c’è la parte sorprendente: l’hub USB 8-in-1 che ti offre porte USB 3.0 e USB 2.0, slot per schede TF e SD e una porta USB C. Con un design ultra sottile e portatile è facile da trasportare ovunque tu vada: perfetto quindi da collegare al tuo laptop. Oggi puoi averlo a soli 23,99 euro: non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.