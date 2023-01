Masterizzatore e lettore ESTERNO, il gioco è fatto: 15€ ed è tuo

Vuoi creare un CD musicale per la macchina o guardare il DVD delle vacanze di famiglia, ma sfortunatamente il tuo computer è sprovvisto di lettore? Risolvi questo problema in pochi secondi con questo Lettore e Masterizzatore Esterno che ho scovato su Amazon.

Lo puoi acquistare adesso su grazie a questa doppia offerta: il 15% di sconto più un ulteriore ribasso per un prezzo finale di appena 14,99€. Non devi far altro che spuntare il coupon in pagina.

Ricordati che se possiedi un abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Non rinunciare a CD e DVD con questo masterizzatore esterno

Se hai comprato un computer fisso o portatile negli ultimi anni avrai sicuramente notato che non è provvisto di lettore CD a meno che tu non lo abbia richiesto. Infatti ai giorni nostri è diventato sempre più raro utilizzare CD e DVD grazie ai servizi cloud e ai più comodi hard disk esterni e pen drive. Se però non vuoi rinunciare alla tua collezione allora questo prodottino qua fa al caso tuo: sia lettore che masterizzatore è un 2 in 1 di cui non fare a meno.

Per poter iniziare a utilizzarlo dovrai solamente collegarlo con un cavo USB al tuo computer, in caso però l’energia fornita non dovesse bastare ad alimentarlo potrai aggiungere un ulteriore cavo USB per l’alimentazione. Non avrai bisogno d’installare driver o altri programmi per poterlo usare, rendendolo così immediato e facile per tutti.

Essendo piccolo e compatto potrai portarlo sempre con te per utilizzarlo ogni volta che ne hai bisogno. Naturalmente funzionerà sia su MacOS, Linux e con i sistemi operativi Windows. In caso di problemi sappi che avrai a disposizione ben cinque anni di garanzia il che lo rende veramente un ottimo acquisto.

Ordina subito il tuo Lettore e Masterizzatore Esterno USB grazie all’incredibile doppia offerta che trovi adesso su Amazon e che ti permette di averlo a soli 14,99€.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.