Masterizzatore esterno a meno di 15€: offerta Amazon

Chi di voi ha un ultrabook non può non aver notato la mancanza del lettore CD. Ormai i moderni laptop mostrano forme sempre più avveniristiche e compatte, con una riduzione dello spessore davvero incredibile, ma per realizzare tutto questo indubbiamente da qualche parte si deve tagliare e la maggior parte dei produttori hanno deciso di rimuovere del tutto il lettore CD. Se, però, ne aveste ancora bisogno e cercaste qualche dispositivo che abbia anche la funzione di masterizzatore, su Amazon è presente una doppia offerta a tempo che potrebbe interessarvi.

Masterizzatore esterno Amigik a soli 14,39 euro

Stiamo parlando del masterizzatore esterno per CD e DVD della Amigik che è basata su una doppia interfaccia USB 3.0 e USB-C che offre un trasferimento dati di massimo 5 Gbps e prestazioni incredibilmente stabili stabili. Questo lettore CD e DVD esterno è ovviamente compatibile con USB 2.0 e USB 1.0 e offre una potente unità di correzione degli errori, basso consumo energetico, riduzione del rumore e resistenza allo slittamento.

Il lettore CD e DVD della Amigik è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi come Windows 10/8/7 / Vista / XP / 2003, Linux e Mac OS. L’unità DVD supporta CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL e VCD.

Grazie al design sottile, elegante e minimale, garantisce un tocco piacevole anche alla vista. Le dimensioni sono compatte e lo chassis è robusto con la possibilità di portarlo ovunque vogliate con borse o tracolle. Non fatevi scappare questa interessante doppia offerta Amazon che vi permette di portarvi a casa questo splendido dispositivo al prezzo di 14,39 euro tramite uno sconto del 20% sul prezzo di listino e un ulteriore 20% sul prezzo già scontato.