Masters of the Air: guardalo ora in streaming su Apple TV+

La prima stagione di Masters of the Air è interamente visibile su Apple TV+, la piattaforma streaming della mela morsicata. Parliamo di una miniserie televisiva prodotta da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, lo stesso trio che ha partorito capolavori televisivi bellici come Band of Brothers e The Pacific.

Il racconto si concentra sulle missioni degli aviatori statunitensi del 100° Gruppo dei Bombardieri dell’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale.

Masters of the Air: trailer e come guardarla in streaming

Masters of the Air è, come detto, interamente disponibile su Apple TV+ con la prima stagione. Puoi guardare il primo episodio gratis, dopo aver effettuato l’accesso, e poi decidere se effettuare la prova gratuita di 7 giorni. Al termine di questa potrai disdire oppure abbonarti definitivamente a 9,99 euro al mese.

L’accesso completo a Apple TV+ ti permetterà di guardare le serie TV Apple più famose come Ted Lasso, Constellation, For All Mankind, The Morning Show, Fondazione e Monarch Legacy of Monsters. In più potrai vedere film del calibro di Napoleone, Greyound, Ghosted, Finch e altri ancora.

Una piattaforma streaming che rispecchia lo stile e l’eleganza dei prodotti Apple, con una accurata selezione di produzioni televisive e cinematografiche che ti terranno incollate sul divano. Masters of the Air è sicuramente tra queste: guarda il primo episodio gratis e poi decidi.