Mastodon 4.4 migliora profili, liste e navigazione

Dopo Bluesky è il turno di un altro concorrente di X e Threads. Mastodon ha annunciato la disponibilità della versione 4.4 con diverse novità per utenti, amministratori e moderatori. Sono disponibili aggiornamenti per profili, liste e navigazione, alcuni dei quali già visibili sul server mastodon.social . La non-profit tedesca ha inoltre anticipato una novità in arrivo con la versione 4.5.

Novità di Mastodon 4.4

Mastodon 4.4 permette ora di trovare facilmente tutti i post con lo stesso hashtag. È sufficiente cliccare sulla scheda Featured aggiunta alla pagina del profilo. La seconda novità riguarda i “pinned post”. Gli utenti possono fissare all’inizio del profilo fino a cinque post. Per evitare lo scrolling è stato aggiunto un carosello orizzontale che include tutti i post fissati.

Un piccolo widget mostra inoltre quante delle persone seguite stanno seguendo l’utente il cui profilo è visualizzato in un dato momento. Il widget è presente anche nell’anteprima del profilo che appare quando viene posizionato il puntatore del mouse sul nome. La nuova versione semplifica anche la gestione delle liste. È possibile aggiungere e rimuovere gli account da profilo o dall’elenco di follower e following.

Altri miglioramenti riguardano il player multimediale (controlli più chiari) e la visualizzazione delle immagini su dispositivo mobile (gesture per zoom). Quando vengono pubblicati immagini o video, l’utente vedrà un avviso per aggiungere la descrizione alt text.

Con Mastodon 4.4 è stata migliorata la navigazione nella versione web rendendola più simile a quella delle app native. I pulsanti delle azioni sono visibili nella barra inferiore, i controlli nella barra laterale sono stati suddivisi in tre sezioni e la pagina Explore è diventata Trending.

In questa versione di Mastodon è possibile già vedere le citazioni dei post da altre piattaforme del fediverso. La creazione delle citazioni sarà disponibile con la versione 4.5.