Bluesky aggiorna le notifiche delle attività

Dopo aver introdotto una nuova modalità di verifica degli account, Bluesky ha annunciato interessanti novità per le notifiche. Gli utenti possono ora sfruttare una maggiore personalizzazione, riducendo il numero di avvisi e quindi il flusso continuo di suoni che arrivano dallo smartphone.

Tre novità per le notifiche

La prima novità è sicuramente quella più richiesta dagli utenti. È finalmente possibile ricevere notifiche push o in-app solo da account specifici. Per attivare queste notifiche è sufficiente visitare il profilo dell’account e toccare l’icona della campanella accanto al pulsante Segui (come su X). È possibile scegliere se ricevere le notifiche solo per i nuovi post o anche per le risposte.

Bluesky ha inoltre aggiornato le impostazioni per consentiranno una maggiore personalizzazione. L’utente può scegliere di ricevere le notifiche (push e in-app) da tutti, solo dalle persone seguite o da nessuno. Ci sono singole opzioni per risposte, menzioni, citazioni, like, repost, nuovi follower, like sui repost, repost dei repost e altre attività.

Le precedenti notifiche con priorità (notifiche solo da account seguiti) sono state eliminate. Gli utenti che avevano impostato queste notifiche troveranno attivata l’opzione “solo dalle persone seguite” per risposte, menzioni e citazioni.

L’ultima novità è utile per verificare la popolarità dei contenuti pubblicati. L’utente riceverà una notifica se qualcuno mette like o riposta il contenuto. Ovviamente è sempre possibile scegliere da chi ricevere la notifica (tutti, nessuno o solo persone seguite).

Bluesky ha circa 37 milioni di utenti. Non può ancora competere con X e Threads, ma queste funzionalità verranno sicuramente apprezzate e potrebbero convincere gli utenti ad abbandonare le piattaforme concorrenti.