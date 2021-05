Match Insights, la Premier League con Oracle Cloud

La spettacolarizzazione del Calcio passa da Oracle e dalla Premier League. La “serie A” inglese, che quest’anno porta due formazioni nella finale di Champions League, ha infatti siglato un accordo con il gruppo impostando una partnership ufficiale per trasformare le partite in un vero e proprio flusso continuo di dati.

Match Insights

Il servizio “Match Insights – powered by Oracle Cloud” avrà inizio a partire dalla stagione 2021/22 e consentirà di presentare dati e statistiche avanzate sulle prestazioni dei giocatori durante la partita, in presa diretta. Queste informazioni saranno quindi a disposizione dei tifosi, per “vedere” più da vicino le dinamiche di gioco e leggere in modo più chiaro perché una partita prenda una certa piega.

Saranno queste le informazioni fornite a partire dal rilevamento delle posizioni in campo dei giocatori:

Average Formation

Tiene traccia delle posizioni di tutti i giocatori quando la loro squadra è in possesso di palla o meno. Il modello evidenzia le differenze nel modo in cui le squadre si schierano in campo in fase di attacco e di difesa. Durante la partita, i tifosi vedranno come le squadre reagiscono alle tattiche dell’avversario, aiutando gli spettatori a comprendere meglio le strategie alla base dei diversi stili di gioco.

Calcola le probabilità di vincita o pareggio di una squadra, simulando il potenziale andamento del resto della partita 100.000 volte. Il modello, che sfrutta i dati relativi alle partite di quattro anni, tiene conto di vari fattori come ad esempio: se la squadra in questione gioca in casa o in trasferta, il punteggio attuale, i rigori assegnati, i giocatori in campo, le espulsioni e il tempo di gioco rimanente.

Misura la probabilità che la squadra in possesso palla segni un gol nei 10 secondi successivi. I risultati si basano sui dati di migliaia di partite giocate e sugli ultimi cinque eventi del possesso palla attuale. Il modello incorpora i risultati di passaggi, dribbling in possesso palla, contrasti e posizioni sul campo in cui queste azioni si verificano.

Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per vivacizzare la Premier League e migliorare l’analisi del campionato. Oracle è un brand mondiale con una grande esperienza nel proporre soluzioni innovative e non vediamo l’ora di collaborare con loro per coinvolgere ed entusiasmare ancora di più i tifosi di tutto il mondo Richard Masters, Chief Executive della Premier League

Inevitabilmente queste letture avranno ricadute anche sulle scommesse, mercato che nel Regno Unito accompagna da sempre lo sport, ma avranno anche un fronte di spettacolarizzazione grazie agli approfondimenti che permetteranno ai tifosi più capaci di leggere il gioco e comprenderne l’evoluzione durante i 90 minuti. Quello che nasce come un pallone rincorso da 22 giocatori, diventa un complesso sistema numerico archiviato e interpretato da risorse in cloud, in cerca di schemi intellegibili e previsioni affidabili sull’andamento del match.