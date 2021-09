MateBook X Pro 2021, sconto PAZZESCO: -400 euro

Il prezzo del laptop Huawei MateBook X Pro 2021 è crollato del 25%. Un terminale da 1599 euro, insomma, è oggi disponibile per 1199 euro, portando ad una fascia di prezzo del tutto differente quello che un assoluto top di gamma del gruppo cinese. Non si tratta certo di un laptop comune: il profilo delle specifiche è di qualità assoluta, il che ben mette in risalto il valore che uno sconto del genere viene ad avere.

Huawei MateBook X Pro 2021

Stiamo parlando di un laptop con 16GB di RAM ed SSD da 512GB, un display 3:2 da 13,7 pollici con risoluzione 3000×2000, spessore complessivo di appena 1,46cm e peso ridotto a soli 1,33Kg. Il processore in dotazione è un Intel Core i5 di 11esima generazione accompagnato da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. La batteria da ben 56Wh garantisce ben 11 ore di lavoro e la ricarica veloce rende il laptop di fatto sempre disponibile.

Lo sconto arriva ad essere di ben 400 euro, improvvisamente. Un'occasione eccezionale, insomma, per chi sta cercando un nuovo terminale per studio o lavoro sapendo di volere in mano un dispositivo comodo e performante. In questo caso, infatti, l'opportunità è ghiotta: poter attingere nella fascia alto, ma con un prezzo decisamente più appetibile.