Matrix Resurrections: come vederlo in streaming

Il 2022 sarà un anno ricco di film molto attesi, tra sequel e prequel. Come Jurassic Park, The Batman, Avatar 2, ecc. Aprendosi già con Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections), diretto da Lana Wachowski.

Si tratta del quarto capitolo della serie Matrix, iniziata proprio vent'anni fa. Per quello che sarà il primo cult del primo millennio. In mezzo, due altri episodi che però non hanno convinto fino in fondo gli spettatori.

Matrix Resurrections vede il ritorno dei principali protagonisti della prima pellicola: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt nei loro rispettivi ruoli. Mentre faranno il loro ingresso Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Christina Ricci.

Il film è uscito nelle sale il primo gennaio. Ma come guardarlo in streaming? Vediamolo di seguito.

Come guardare Matrix Resurrection in streaming

Matrix Resurrections è una esclusiva della piattaforma HBO Max già a partire da mercoledì 22 dicembre 2021, e sarà disponibile per un mese agli iscritti alla versione del servizio senza inserzioni pubblicitarie.

Tuttavia, freniamo gli entusiasmi nel dire che HBO Max non è ancora disponibile in Italia. Pertanto, per poter usufruire del servizio, occorre iscriversi a un servizio VPN. In questo modo, sarà possibile aggirare il blocco regionale e creare un account HBO.

Ecco cosa serve per farlo:

HBO MAX: Oltre a un vastissimo catalogo di blockbuster, chi si iscrive alla versione ad-free di HBO Max avrà accesso al quarto capitolo della saga di Matrix il giorno dell'uscita al cinema, ovvero il 22 dicembre 2021. Occorre acquistare un piano ad-free di quattro mesi. VPN attiva: Per accedere al servizio e abbonarsi occorre avere una VPN attiva. Noi consigliamo vivamente NordVPN. Il quale fornisce un tunnel sicuro e crittografato per il flusso del traffico online. Nessuno può vedere attraverso il tunnel e mettere le mani sui tuoi dati Internet. NordVPN è la migliore VPN se cerchi la tranquillità quando utilizzi una rete Wi-Fi pubblica. Potrai accedere in modo sicuro alle informazioni personali o ai file di lavoro, crittografa la tua connessione Internet e mantenere privata la cronologia di navigazione.

Matrix Resurrections: trama

L'hacker Bugs osserva un rifacimento della fuga di Trinity dalla polizia e dagli agenti dopo una telefonata. Quindi finisce inseguita a sua volta, ma uno degli agenti è in realtà un nuovo Morpheus, programmato come tale da Thomas Anderson ma che ha assunto vita propria.

Thomas è l'autore della trilogia videoludica di grande successo di “Matrix” e ora gli viene chiesto dalla compagnia per cui lavora, ossia la Warner Bros, di realizzare un nuovo capitolo e di trovare un'idea tanto buona quanto il “bullet time“.

Il suo solo vero interesse però è Tiffany, che vede spesso nel bar sotto l'ufficio, dove lei si serve insieme ai tre figli e al marito. Tiffany somiglia moltissimo alla Trinity del suo videogame, ma la loro sembra una storia d'amore impossibile finché non avviene una svolta.