Matt Mullenweg è stato sfiduciato dal CdA di Automattic?

Matt Mullenweg, fondatore e CEO di Automattic, è stato messo in congedo retribuito dal consiglio di amministrazione. Secondo il diretto interessato, l’attuale Chief Financial Officer Mark Davies avrebbe cospirato con gli altri dirigenti per sostituirlo alla guida dell’azienda. Mullenweg ha ricevuto molte critiche dalla community per aver avviato uno scontro legale con WP Engine (ancora in corso).

Matt Mullenweg sfiduciato dal CdA?

I giornalisti di 404 Media hanno scoperto che Matt Mullenweg è stato messo in congedo retribuito contro la sua volontà. Solitamente viene chiesto direttamente dagli interessati per motivi di salute, servizio militare, gravidanza o altro. Il co-fondatore di Automattic ha scritto questo messaggio sul canale Slack aziendale:

Domani non potrò partecipare alla riunione. Mark Davies ha cospirato con i membri del consiglio di amministrazione Ann Dunwoody, Toni Schneider e Sue Decker alle mie spalle, votando per mettermi in congedo retribuito. Io ho votato contro.

Mark Davies è stato quindi scelto come CEO ad interim. Toni Schneider ha successivamente confermato la novità:

Il consiglio di amministrazione di Automattic ha deciso di chiedere a Matt di lasciare l’incarico di CEO e di prendersi un periodo di congedo. Abbiamo chiesto a Mark Davies di assumere il ruolo di CEO ad interim durante l’assenza di Matt. Abbiamo collaborato strettamente con Mark nel corso degli anni e siamo certi che saprà guidare l’azienda con competenza mentre Matt sarà via.

Per il momento Mullenweg rimane nel consiglio di amministrazione, ma sembra che sia stato sfiduciato. Il congedo forzato potrebbe essere un “invito” alle dimissioni. Il co-fondatore è stato criticato anche dai dipendenti per aver avviato lo scontro legale con WP Engine (alcuni hanno deciso di lasciare l’azienda).