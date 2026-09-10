Miro è la nuova acquisizione di Bending Spoons

Un altro prodotto entra a far parte del portfolio sempre più ricco di Bending Spoons: questa volta la società italiana ha allungato le mani su Miro, realtà fondata nel 2011 e specializzata nel fornire strumenti per la collaborazione online alle realtà professionali.

Bending Spoons annuncia l’acquisizione di Miro

Come si legge nel comunicato stampa ufficiale, si tratta di un’acquisizione portata a termine con un investimento da 1,355 miliardi di dollari. Come sempre accade in questi casi, l’operazione arriverà a completarsi in seguito all’ottenimento dei necessari via libera da parte delle autorità competenti. Queste le parole di Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons.

È un privilegio, oltre che una responsabilità non indifferente, accogliere un prodotto che oltre 250.000 organizzazioni hanno integrato nei propri flussi di lavoro. Miro ha raggiunto un fatturato ricorrente annuo di circa 600 milioni di dollari, derivante per quasi il 90% da clienti aziendali ed enterprise.

Alcune delle precedenti acquisizioni messe a segno negli ultimi anni sono quelle di Airtable, Eventbrite, AOL, Vimeo, Brightcove, WeTransfer ed Evernote. Prosegue Ferrari.

Una volta conclusa l’operazione, intendiamo investire in modo significativo sugli aspetti fondamentali apprezzati dai clienti: prestazioni, affidabilità e funzionalità a supporto di attività collaborative critiche. Acquisiamo aziende con l’intenzione di gestirle a lungo termine e Miro non farà eccezione.

All’inizio dell’estate, Bending Spoons ha affrontato con successo la propria quotazione in Borsa, al Nasdaq, con una capitalizzazione di circa 23 miliardi di dollari. In questo momento il titolo (BSP) è scambiato a 40 dollari esatti, oltre il 5% in più rispetto alla chiusura di ieri. Chiudiamo con un estratto dalla dichiarazione di Andrey Khusid, CEO e co-fondatore di Miro.