Matter Casting disponibile su Fire TV: come funziona

Amazon ha mantenuto la promessa formulata un paio di mesi fa, rendendo ufficialmente disponibile, a partire da oggi, la tecnologia Matter Casting su tutti i dispositivi compatibili con Fire TV (inclusi i modelli della linea Stick). L’unico requisito richiesto è FireOS 7. Sono interessati anche i televisori del catalogo Panasonic con la piattaforma integrata.

La linea Fire TV accoglie Matter Casting

Il sistema permette di trasmettere in modo semplice e veloce i contenuti dall’applicazione Prime Video di Android e iOS a quelli supportati (come già avviene da tempo su Echo Show 15), così da poter iniziare subito a guardarli su uno schermo più grande.

Per essere certi di essere in grado di utilizzare Matter Casting è anzitutto necessario assicurarsi che la propria Fire TV sia aggiornata all’ultima versione del software. Per farlo, è sufficiente aprire “Impostazioni”, selezionare “La mia Fire TV” (oppure “Dispositivo e software”), poi “Informazioni” e infine “Verifica la presenza di aggiornamenti di sistema”.

Ecco i pochi e semplici passi da seguire per sfruttare la tecnologia.

Apri l’applicazione Prime Video sul tuo dispositivo Android o iOS;

trova il programma o il film che vuoi guardare;

cerca l’icona di trasmissione e seleziona il tuo dispositivo Fire TV.

Così facendo, il contenuto sarà immediatamente messo in riproduzione sulla Fire TV. Lo smartphone potrà comunque essere utilizzato come una sorta di telecomando, per mandare avanti o indietro ciò che si sta guardando, e per cambiare programma o film.

A inizio maggio, la Connectivity Standards Alliance (CSA) ha annunciato le specifiche 1.3 relative a Matter. Tra i miglioramenti più significativi introdotti per lo standard c’è proprio quello che interessa il casting, resa più simile a quanto offrono Cast di Google e AirPlay di Apple, con supporto alla visualizzazione delle notifiche sulla TV.