Matter Casting: Amazon lo porta su Echo Show 15

La tecnologia Matter Casting non è una novità: annunciata a fine 2021 e legata a doppio filo al progetto che punta a definire uno standard universale per la smart home, consente la trasmissione dei contenuti multimediali da un dispositivo all’altro, con modalità molto simili a Cast di Google e AirPlay di Apple. Oggi è da segnalare la sua prima adozione, a opera di Amazon, che ha deciso di integrarla nello smart display Echo Show 15.

Da Amazon il primo supporto a Matter Casting

Più avanti, la compatibilità sarà estesa ai prodotti della linea Fire TV, non solo quelli commercializzati direttamente dal brand, ma anche quelli di terze parti. Ecco quanto si legge nel comunicato diffuso dalla società e relativo alle novità annunciate durante l’evento CES 2024.

Matter Casting è ora disponibile per i clienti di tutto il mondo che desiderano trasmettere i contenuti Prime Video dai dispositivi iOS e Android a Echo Show 15. Sarà reso compatibile con i dispositivi Fire TV entro i prossimi mesi, incluse le Smart TV di Panasonic con tecnologia Fire TV integrata. Stiamo collaborando con Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ e ZDF per aggiungere il supporto a Matter Casting più avanti nel corso dell’anno.

L’auspicio è che altri player del settore possano fare altrettanto, seguendo l’esempio di Amazon, implementando Matter Casting ponendo così fine a una frammentazione che grava soprattutto sulle spalle dell’utente finale, spesso impossibilitato a sfruttare appieno i suoi device a causa di limitazioni software dettate da ecosistemi chiusi e da una mancata interoperabilità.

Per il momento, come già scritto, il supporto è limitato alla piattaforma Prime Video e al solo Echo Show 15, ma l’annuncio del CES 2024 può essere interpretato come un passo nella giusta direzione.

Matter è uno standard promosso fin dal 2021 dalla Connectivity Standard Alliance (ex Zigbee Alliance). Amazon è tra i sostenitori della prima ora, insieme ad altre realtà del mercato hi-tech come Apple, Google, Legrand (BTicino), Comcast, Huawei e Schneider Electric.

