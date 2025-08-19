Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+

Ci siamo: una delle serie TV più attese del mese di agosto 2025 sta per debuttare su Apple TV+. Tra pochi giorni, infatti, il catalogo della piattaforma si arricchirà con l’arrivo della terza stagione di Invasion, una delle produzioni più apprezzate della piattaforma di streaming di Apple.

Ricordiamo che per accedere al catalogo è necessario attivare un abbonamento da 9,99 euro al mese oppure aver sottoscritto un abbonamento ad Apple One. In alternativa, per i nuovi utenti c’è la possibilità di attivare la prova gratuita di 7 giorni.

Da segnalare anche la possibilità di ottenere 3 mesi gratis, attivando la promozione riservata a chi ha acquistato un dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac o Apple TV) nel corso degli ultimi 90 giorni. Ci sono, quindi, due modi per accedere all’intero catalogo della piattaforma a costo zero e senza alcun vincolo.

Per verificare la disponibilità delle promo citate basta visitare il sito di Apple TV+ qui di sotto, dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Amazon.

Invasion 3: quando esce su Apple TV+

La terza stagione di Invasion sarà disponibile a partire dal 22 agosto come parte del catalogo di Apple TV+. Gli episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale fino al prossimo mese di ottobre con un totale di 10 episodi. Gli utenti possono recuperare anche le prime due stagioni prima di avviare la visione della terza, che si collegherà direttamente alle stagioni precedenti.

Il trailer di Invasion 3

Ecco il trailer della terza stagione di Invasion: