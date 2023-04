Max è il nuovo servizio di WB per lo streaming

Warner Bros. Discovery ha ufficializzato il cambio di nome per il proprio servizio di streaming premium: presto, HBO Max diventerà più semplicemente Max, inglobando al tempo stesso tutti i contenuti già presenti nel catalogo di Discovery+, che rimarrà comunque anche una piattaforma indipendente negli Stati Uniti. Trovano dunque conferma le voci circolate nell’ultimo periodo.

Lo streaming secondo Warner Bros: nasce Max

La data scelta per lo switch è quella del 23 maggio, quando la modifica diventerà effettiva proprio negli USA. Quella relativa agli altri territori, per i quali possiamo immaginare un rollout progressivo, sarà invece annunciata più avanti nel corso dell’anno. Di seguito il video promozionale confezionato per l’occasione.

Sono questi i prezzi dell’abbonamento fissati da Warner Bros. che propone tre formule differenti.

Ad-Lite a 9,99 dollari al mese o 99,99 dollari all’anno: con pubblicità, due dispositivi in contemporanea, risoluzione 1080p, niente download, audio 5.1 surround;

a 9,99 dollari al mese o 99,99 dollari all’anno: con pubblicità, due dispositivi in contemporanea, risoluzione 1080p, niente download, audio 5.1 surround; AD Free a 15,99 dollari al mese o 149,99 dollari all’anno: senza pubblicità, due dispositivi in contemporanea, risoluzione 1080p, 30 contenuti in download, audio 5.1 surround;

a 15,99 dollari al mese o 149,99 dollari all’anno: senza pubblicità, due dispositivi in contemporanea, risoluzione 1080p, 30 contenuti in download, audio 5.1 surround; Ultimate Ad Free a 19,99 dollari al mese o 199,99 dollari all’anno: senza pubblicità, quattro dispositivi in contemporanea, risoluzione 4K, 100 contenuti in download, audio Dolby Atmos.

Ricordiamo che, oltreoceano, fino a oggi HBO Max è stata la piattaforma a cui rivolgersi per lo streaming di contenuti come le serie The Last of Us e Il Trono di Spade (trasmesse in Italia da Sky e NOW). Confluiranno automaticamente in Max, servizio su cui farà il suo debutto più avanti anche uno show inedito legato al mondo di Harry Potter e nuovi episodi di Rick and Morty.

