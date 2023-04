Peter Pan & Wendy in streaming: dove e quando

Diretto da David Lowery, il film di Peter Pan & Wendy è uno dei più attesi di questa stagione: arriverà presto in streaming, così da poter esser visto liberamente da qualsiasi dispositivo, dal televisore a smartphone e tablet. Ecco tutti i dettagli a proposito della pellicola, interpretata tra gli altri da Jude Law. Partiamo dalla piattaforma che la accoglierà: la potrai vedere su Disney Plus.

Il film di Peter Pan & Wendy: quando esce in streaming?

La data di uscita è fissata in venerdì 28 aprile 2023. Per quanto riguarda la trama, è piuttosto fedele a quella del classico di J. M. Barrie. Vede al centro della storia Wendy Darling, una ragazzina che ha paura di lasciare la casa natia. Tutto cambia quando incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. In compagnia dei suoi fratelli e della fatina Trilly, Wendy e Peter viaggiano verso il magico mondo dell’Isola Che Non C’è, dove incontreranno il malvagio pirata Capitan Uncino. Questo il trailer ufficiale in italiano appena distribuito.

Si tratta a tutti gli effetti del remake live action dell’omonimo film d’animazione uscito nel 1953. Fanno parte del cast di attori, oltre al già citato Jude Law (proprio nei panni di Capitan Uncino), anche Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy Darling), Yara Shahidi (Trilly), Alyssa Wapanatahk e Joshua Pickering. La durata del film è pari a 103 minuti. Le riprese sono state effettuate tra il marzo 2021 e il febbraio 2022, a Vancouver e nella penisola di Bonavista. La gestione degli effetti speciali è stata affidata a Framestore e DNEG.

Scegliendo di sottoscrivere un abbonamento annuale a Disney Plus si ha la possibilità di ottenere due mesi gratis per lo streaming dell’intero catalogo: dodici mensilità al prezzo di dieci.

