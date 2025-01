MAXI SCONTO -48% sul laptop Samsung Galaxy con AI

Sotto la scocca del Samsung Galaxy Book4 Edge batte un cuore AI: oggi il laptop è proposto in sconto del 48% su Amazon, per un’offerta imperdibile che lo propone quasi a metà prezzo. Tra i punti di forza vale la pena citare il supporto nativo alle applicazioni di intelligenza artificiale, molto utile anche per la produttività quotidiana. Il portatile è tra gli esponenti di spicco della categoria Copilot+ PC, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti.

L’affare del giorno: Samsung Galaxy Book4 Edge a -48%

Integra il potente processore Snapdragon X Elite di Qualcomm con NPU dedicata, affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per lo storage. A questo si aggiungono il display touchscreen da 14 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, la connettività Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3 e la batteria con autonomia fino a 18 ore e caricabatteria compatto da 65 W. Dai uno sguardo alla pagina dell’offerta per saperne di più.

Sui lati sono presenti le porte di connessione necessarie per l’utilizzo quotidiano incluse due USB 4 (Type-C), l’uscita HDMI 2.1 con supporto alla risoluzione 4K e il jack audio per cuffie e microfono. Trovi maggiori dettagli nella descrizione completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 48% sul listino ufficiale e acquista Samsung Galaxy Book4 Edge al prezzo minimo storico di 890 euro, quasi la metà (invece di 1.699 euro). La colorazione è Sapphire Blue, quella visibile in queste immagini.

Se lo ordini adesso, il laptop arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. È venduto e spedito da Amazon attraverso la rete logistica dell’e-commerce, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: il consiglio è di approfittarne subito.