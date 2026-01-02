MC03 di Punkt, il telefono che protegge davvero i dati

Punkt., l’azienda svizzera che produce dispositivi minimalisti per chi vuole sfuggire alla sorveglianza digitale, ha appena annunciato l’MC03. È Uno smartphone che promette di proteggere la privacy meglio di qualsiasi altro telefono sul mercato. Il concept è affascinante: un dispositivo che divide l’esperienza utente in due mondi separati, uno ultra-sicuro chiamato “Vault” e uno aperto chiamato “Wild Web“. Se non fosse che per usare veramente tutte le funzioni di privacy si deve pagare un abbonamento mensile.

Il telefono sarà presentato al CES 2026 e arriverà in Nord America a primavera al prezzo di 699 dollari. Non è economico, ma se si vuole un dispositivo con batteria rimovibile e sistema operativo anti-tracciamento, forse vale la pena considerarlo. A patto di essere disposti ad aggiungere quel canone mensile al costo iniziale già salato.

MC03 di Punkt, due dispositivi in uno: Vault e Wild Web

L’idea più interessante dell’MC03 è la divisione netta dell’esperienza utente in due sezioni. Da una parte c’è Vault, una sorta di enclave protetta, dove si possono eseguire solo app approvate da Punkt. È l’ambiente ultra-sicuro, dove teoricamente non entra nulla che possa compromettere la privacy. Dall’altra c’è Wild Web, dove è possibile installare qualsiasi app Android come si farebbe su un telefono normale.

Punkt. promette anche che nel Wild Web ci sono protezioni visibili che consentono facili controlli della privacy e possono prevenire la triangolazione dei dati e i flussi di dati non autorizzati. È un compromesso intelligente. Riconosce che la maggior parte delle persone non può vivere completamente isolata dall’ecosistema Android.

Specifiche tecniche

L’MC03 è equipaggiato con il SoC MediaTek Dimensity 7300, che non è un mostro di potenza, ma è più che sufficiente per un uso quotidiano. 8 GB di RAM, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, protezione IP68 contro acqua e polvere, 5G, ricarica rapida da 30W via cavo e 15W wireless. Pesa 240 grammi, che è parecchio per gli standard moderni, ma accettabile considerando che include una batteria da 5.200 mAh rimovibile.

La batteria rimovibile è diventata una rarità assoluta nel 2026. Praticamente tutti i produttori hanno sigillato le batterie dentro i telefoni, costringendo a buttare l’intero dispositivo quando la batteria si degrada o a pagare cifre assurde per la sostituzione. Punkt. ha fatto la scelta coraggiosa di tornare alle batterie rimovibili, e questo da solo vale punti bonus in termini di sostenibilità e riparabilità.

Il display è un OLED da 6,67 pollici FHD+ con refresh rate a 120Hz. Le fotocamere includono un sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolo da 8 MP, macro da 2 MP e frontale da 32 MP. Non sono numeri che fanno impazzire gli appassionati di fotografia mobile, ma sono più che adeguati per un telefono che non punta tutto sulla fotocamera.

AphyOS: Android senza la sorveglianza (a pagamento)

Il sistema operativo è AphyOS, basato su Android 15, ma ripulito di tutto il tracciamento in background, la profilazione e la monetizzazione dei dati utent. AphyOS integra diverse app di Proton, un servizio VPN integrato e persino funzioni per monitorare la propria impronta di carbonio.

Peccato per per utilizzare AphyOS al massimo delle sue potenzialità serva un abbonamento mensile. Il telefono funziona anche senza abbonamento, ma alcuni servizi principali e funzioni di privacy saranno limitati. Punkt. non ha ancora rivelato il prezzo esatto dell’abbonamento o esattamente quali funzioni vengono limitate senza pagare, ma per la privacy completa tocca pagare.

È un po’ un paradosso, si compra un telefono costoso specificamente per la privacy, e poi si deve pagare ogni mese per ottenerla davvero. La privacy è un lusso.

Supporto software e disponibilità

Punkt. promette tre anni di aggiornamenti funzionali e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Non è male, ma nemmeno il massimo se si confronta con i sette anni che Google garantisce per i Pixel o i sei anni di Samsung per i Galaxy di punta.

I preordini sono già aperti in Europa con spedizioni previste per fine gennaio 2026. In Nord America arriverà in primavera al prezzo di 699 dollari.

L’MC03 è un prodotto di nicchia per una nicchia dentro una nicchia. La privacy è diventata così rara, così difficile da ottenere, che aziende come Punkt. possono costruire interi modelli di business vendendo quello che una volta era scontato. E la cosa più triste è che probabilmente hanno ragione C’è un mercato per questo, perché l’alternativa, vivere in un ecosistema dove ogni app, ogni servizio, ogni dispositivo traccia 24/7, è diventata così opprimente che pagare per sfuggirle sembra quasi ragionevole.