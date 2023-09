McAfee: 3 servizi in 1 abbonamento a prezzo scontato

McAfee+ Premium offre una soluzione completa con tre servizi essenziali. Questa soluzione garantisce che i tuoi dati siano sicuri e completamente gestiti e consente inoltre l’utilizzo di Internet senza essere tracciati.

Quando opti per un abbonamento con McAfee, avrai accesso a un software antivirus che include il rilevamento in tempo reale di software dannoso.

Inoltre, avrai accesso al loro servizio VPN, che garantisce una connessione protetta e sicura, e a un password manager.

Per un anno, il costo del servizio è di 44,95 euro, uno sconto notevole rispetto alla tariffa standard di 195,95 euro. Praticamente, risparmi 85 euro.

Se ti interessa questa promozione, clicca sul link qui sotto che ti porterà al sito ufficiale McAfee dove attivare l’abbonamento.

1 abbonamento con 3 servizi: ecco l’offerta McAfee+ Premium

Se opti per McAfee+ Premium, ti assicurerai l’accesso a un servizio 3 in 1 completo e sicuro. Questo servizio include un antivirus, che può essere utilizzato su tutti i dispositivi, nonché una VPN dotata di una funzione di attivazione automatica per il rilevamento di reti Internet non sicure.

McAfee Password Manager è uno strumento essenziale da considerare altamente, poiché ti consente di archiviare in modo sicuro tutte le tue credenziali di accesso in un unico posto, assicurandoti di averle sempre a disposizione.

Inoltre, lo strumento consente un comodo utilizzo della compilazione automatica. Il software McAfee è disponibile per diverse piattaforme, come Windows, macOS, Android, iOS e ChromeOS.

La promo di McAfee ti consente di ottenere tre servizi al prezzo scontato di 44,95 euro. Ciò equivale a meno di quattro euro al mese.

Alla scadenza del periodo promozionale, ti viene data la possibilità di rinnovare l’abbonamento o di disattivarlo.

