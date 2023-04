McAfee, l'Antivirus numero 1 al mondo oggi con 80€ di SCONTO

Attiva subito McAfee Antivirus a soli 49,95 euro, invece di 129,95 euro. Oggi ottieni 80 euro di sconto immediato scegliendo il pacchetto Total Protection. Questa soluzione include una protezione in tempo reale premium, una navigazione web sicura e una gestione password con VPN.

La licenza ti permette di installare l’app e attivarla contemporaneamente su un massimo di 10 dispositivi. Si tratta della migliore offerte per rapporto qualità-prezzo. Scegli il meglio della sicurezza online e offline con questa soluzione perfettamente integrata con qualsiasi sistema operativo: Windows, MacOS, Android e iOS.

Multidispositivo, la sua applicazione si propone tramite un ecosistema molto facile e intuitivo da utilizzare. Avrai una gestione professionale della sicurezza dei tuoi device. Privacy e identità personali saranno difese dagli attacchi dei più recenti virus, malware, spyware e ransomware. Tutto a un prezzo eccezionalmente basso.

McAfee Antivirus: oggi conveniente anche nel prezzo

Se pensi a McAfee Antivirus subito ti vengono in mente sicurezza, privacy ed efficienza. Non a caso è tra i migliori sistemi di difesa al mondo. Naviga su internet in completa sicurezza grazie alle sue funzionalità integrate che non solo proteggono, ma ottimizzano la tua navigazione online. Oggi a soli 49,95 euro.

Proteggi la tua privacy su tutti i livelli. La tua identità digitale è in pericolo ogni volta che sei connesso a internet. Infatti i tuoi dati personali sono tutti contenuti nei diversi tipi di file, molti dei quali facilmente identificabili. Grazie alle sue funzionalità tutto rimarrà segreto.

Anche in viaggio sei al sicuro grazie a McAfee Antivirus. Infatti, la sua protezione WiFi in viaggio ti assicura il massimo della protezione contro qualsiasi attaccante malevolo e occhi indiscreti. Le tue attività online rimangono private anche quando sei connesso a una rete WiFi pubblica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.