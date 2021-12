McAfee antivirus Total Protection family a €54,95!

L'Antivirus McAfee è uno dei più utilizzati al Mondo, lanciato dalla fine degli anni '90 e che già nel 2000 vantava 50 milioni di utenti registrati al servizio. E pensare che la diffusione di massa di internet e del Pc era ancora agli albori. Ora ha lanciato una promozione allettante: Total Protection family, che include Antivirus premium, navigazione Web sicura e gestione password con VPN, a soli 59.95 euro! Praticamente a metà prezzo.

Molto per la sua popolarità ha fatto anche il suo pittoresco fondatore, trovato morto in circostanze ancora poco chiare questa estate in un carcere di Barcellona. Dopo che la Spagna aveva concesso l'estradizione negli Stati Uniti.

Il suo successo non sorprenda: oltre alla efficacia del programma e alla iconocità di John McAfee, molto dipende anche dal fatto che lanci anche diverse promozioni, come quella che presenteremo in questo articolo.

McAfee antivirus total protection family: i vantaggi

Vediamo i principali vantaggi del formato Family

1. Sicurezza completa su Internet

McAfee Total Protection va oltre il pluripremiato antivirus per fornire una vasta gamma di protezioni per i dispositivi, la privacy e la propria identità.

Ideale per le famiglie che utilizzano vari tipi di dispositivi, McAfee Total Protection offre protezione antivirus per Windows, Mac e dispositivi mobili, filtro antispam, crittografia sicura dei file sensibili e molto altro ancora.

E' possibile proteggere dai cinque ai dieci dispositivi.

2. Protezione della privacy su più livelli

Il programma consente di cancellare le impronte digitali che potrebbero essere utilizzate per compromettere la propria identità o invadere la privacy.

3. Protezione Wi-Fi

E' possibile tenere lontano da occhi indiscreti i propri dati e le proprie attività di navigazione quando si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica.

McAfee Total Protection include una VPN sicura con crittografia di livello bancario per proteggere la propria posizione, le proprie credenziali bancarie e i propri dati delle carte di credito quando ci si connette con WiFi esterni.

Sarà anche possibile perfino accedere ad applicazioni e contenuti soggetti a restrizioni geografiche quando si è in viaggio.

McAfee antivirus Total Protection family: cosa offre

Vediamo nel dettaglio cosa offre McAfee antivirus Total Protection family:

Antivirus pluripremiato

Secure VPN: Disponibile per gli iscritti al rinnovo automatico

Ottimizzazione delle prestazioni dei dispositivi

Protezione della rete domestica

Team dedicato e la knowledge base di supporto ti offrono assistenza tecnica e massima tranquillità

Compatibilità con più sistemi: Windows, Mac OS, iOS e Android

Gestore delle password: Archivia e gestisce in modo sicuro tutte le password online in un unico luogo

Navigazione Web sicura

Funzione McAfee® Shredder™: elimina completamente i file confidenziali per evitare che ne vengano lasciate tracce

Cittografia AES a 256 bit

Scopri di più sul sito ufficiale.