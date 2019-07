McAfee Internet Security 2019 in offerta a € 10,99

Concluso il Prime Day, gli sconti su Amazon non sono terminati: oggi segnaliamo quello che riguarda la versione completa di McAfee Internet Security 2019, proposta dallo store al prezzo di 10,99 euro anziché a 34,99 euro, con una riduzione del 69%. Trattandosi di un’offerta lampo, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo e procedere all’inserimento nel carrello il prima possibile.

McAfee Internet Security 2019 in offerta

L’acquisto dà diritto a un anno di abbonamento con la possibilità di utilizzare la suite per la sicurezza su tre diversi dispositivi a scelta tra PC con sistema operativo Windows, computer con piattaforma macOS, smartphone o tablet Android e iOS. Una soluzione pensata per tenere lontano dai propri dati e dalle proprie informazioni minacce informatiche come virus, malware, ransomware, spyware, spam, pishing e così via. C’è anche un password manager utile per gestire i codici segreti di autenticazione ad account e servizi online.

Comprando il pacchetto è possibile scegliere se si desidera ricevere il codice di attivazione di McAfee Internet Security 2019 via posta oppure tramite email. In ogni caso il prezzo non cambia: 10,99 euro.