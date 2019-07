Non solo smartphone, tablet e altre migliaia di prodotti in sconto per il Prime Day 2019 di Amazon. Da oggi e fino alla mezzanotte di domani (martedì 16 luglio) è possibile approfittare di sconti anche su software e programmi di ogni tipo. Alcune delle offerte sono indirizzate alla sicurezza e, come vedremo in questo articolo, più nello specifico agli antivirus delegati alla protezione di computer, dispositivi e dati.

Prime Day 2019: antivirus in offerta

Nel momento in cui ci si trova a dover fare i conti con le minacce di malware, ransomware, spyware e altre tipologie di codice messo a punto con l’obiettivo di mettere la mani sulle nostre informazioni, tutelarsi non è più un’opzione, ma diventa una necessità. Di seguito alcune delle promozioni per l’Amazon Prime Day.

Norton

Le offerte per la suite di strumenti Norton sono compatibili con i sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS. Diverse le formule proposte, con licenze annuali valide per più dispositivi.

McAfee

In alternativa la proposta di McAfee, per tenere il codice indesiderato lontano dai propri device e dai propri dati.

Kaspersky

Kaspersky e Microsoft offrono invece una formula combinata, che agli strumenti per la sicurezza affianca la produttività del pacchetto Office.

Ricordiamo che le offerte del Prime Day sono riservate in esclusiva agli abbonati Amazon Prime. Chi vuole comunque approfittarne può iscriversi ora e approfittare dei 30 giorni di prova gratuita, per poi eventualmente disdire il rinnovo dell’abbonamento prima che scada il periodo.