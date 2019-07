Per chi ha in programma l’acquisto di un nuovo laptop, questo può essere il momento giusto: tra le migliaia di offerte dell’Amazon Prime 2019 alcune interessano l’ambito PC. In questo articolo elenchiamo quelle che riteniamo più interessanti per quanto riguarda i portatili con sistema operativo Windows 10, valide dalla mezzanotte di oggi (15 luglio) e fino alle 23:59 di domani (16 luglio). Ognuno potrà comunque passare in rassegna ogni singolo laptop in offerta per questo Prime Day: l’elenco è qui.

Prime Day 2019: le offerte sui laptop

Nell’elenco di seguito segnaliamo un modello per ognuno dei brand in offerta: da Microsoft con la sua linea Surface ai MateBook di Huawei, dalla serie Pavilion di HP al VivoBook di ASUS, passando per un convertibile Yoga di Lenovo che punta tutto sulla versatilità e da un Acer Aspire dal prezzo contenuto. Ce n’è per tutti i gusti in fatto di design, comparto hardware e diagonale dello schermo. L’invito è in ogni caso quello di tenere d’occhio la categoria Portatili su Amazon perché di certo in queste 48 ore se ne aggiungeranno molti altri.

Solo per gli abbonati Prime

Ricordiamo che le offerte del Prime Day sono riservate in esclusiva agli abbonati ad Amazon Prime. L’iscrizione è gratuita per i primi 30 giorni, dunque è possibile farla ora e disdirla prima della scadenza (è sufficiente un promemoria). Altrimenti il rinnovo ha un costo pari a 3,99 euro se si sceglie una formula di pagamento mensile oppure 36,00 euro in una sola tranche annuale. Tra i vantaggi inclusi ci sono la spedizione rapida e gratuita su milioni di prodotti, l’accesso senza ulteriori spese allo streaming di Prime Video e Prime Music, gli eBook e le riviste di Prime Reading e l’upload senza limiti di spazio delle fotografie sulla piattaforma Prime Photos.