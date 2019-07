Quando ormai solo un weekend separa dal Prime Day 2019, ecco giungere le prime anticipazioni ufficiali su quelle che saranno le offerte praticate da Amazon nelle giornate del 15 e 16 luglio. In questo articolo ci concentriamo sui prodotti realizzati e commercializzati direttamente dal gigante dell’e-commerce attraverso le pagine del proprio store online.

Amazon Echo in offerta per il Prime Day 2019

Partiamo dai dispositivi che fanno parte della sempre più allargata famiglia Echo, ovvero gli smart display e smart speaker basati sull’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa e con funzionalità che vanno dal controllo delle apparecchiature presenti nella smart home fino alla riproduzione dei contenuti multimediali, dalla ricerca di informazioni online alla comunicazione. Dalla mezzanotte tra domenica e lunedì sarà possibile acquistarne alcuni a prezzo scontato. Li elenchiamo di seguito: il consiglio è quello di inserirli nella propria lista desideri oppure di appuntarsi questa pagina tra i preferiti e tornarvi non appena avrà avuto inizio il Prime Day.

Altri dispositivi Amazon scontati

Per l’occasione ci saranno poi offerte anche su altri dispositivi del gruppo come gli stick HDMI da connettere al televisore per lo streaming, i tablet, gli eBook reader e i prodotti per la casa.

Chi è già in possesso di uno smart display o smart speaker della linea Echo potrà chiedere ad Alexa ulteriori anticipazioni su offerte selezionate a partire da domani, sabato 13 luglio: sarà sufficiente interpellare l’assistente dicendo “Alexa, quali sono le mie offerte?”. Agli abbonati Prime saranno inoltre riservati alcuni ulteriori sconti legati al Prime Day dalle 12:00 di domenica 14 luglio: per trovarli basterà visitare la homepage dello store.

Ricordiamo infine la promo legata all’estensione Assistant che offre un ulteriore sconto di 10 euro su acquisti dal valore minimo di 25 euro effettuati tramite la componente, spendibile fino al 21 luglio.