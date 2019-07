Con il Prime Day che si avvicina a passo spedito (15-16 luglio), segnaliamo oggi una promozione rivolta a tutti gli abbonati Amazon Prime. È sufficiente scaricare e installare l’estensione Assistant per il proprio browser ottenendo così un buono da 10 euro spendibile entro il 21 luglio su un acquisto dal valore pari o superiore a 25 euro.

Amazon Assistant regala un buono da 10 euro

Vediamo in questo articolo con una guida passo passo quali sono gli step da seguire per approfittarne. Come prima cosa è necessario recarsi sulla pagina della promo per dare il via al download e all’installazione della componente che, lo ricordiamo, è disponibile per i seguenti browser su computer desktop e laptop: Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera, Sogou Explorer, 360 Safe Browser, 360 Quick Browser e Sleipnir.

Nel caso di Chrome, si viene indirizzati su Chrome Web Store di Google, dove per effettuare l’installazione è sufficiente fare click sul pulsante “Aggiungi”.

A questo punto è necessario dare conferma con un click su “Aggiungi estensione”.

Assistant si posizionerà in questo modo nella parte superiore destra dell’interfaccia, mostrando un messaggio di benvenuto.

Per ottenere il buono da 10 euro e associarlo al proprio account bisogna selezionare “Riscatta l’offerta ora”.

Compare così immediatamente un messaggio di conferma.

Da questo momento è possibile sfruttare il buono per acquisti dal valore minimo di 25 euro, ovviamente passando attraverso l’estensione. Nella parte alta della componente si trova un box di ricerca attraverso il quale poter trovare i prodotti offerti dal catalogo di Amazon.

La promozione è stata lanciata all’inizio del mese e rimarrà accessibile fino al 14 luglio, dunque alla vigilia del Prime Day. Come detto in apertura, ricordiamo che per approfittarne è necessario aver sottoscritto un abbonamento Prime: chi non l’ha fatto può approfittare della prova gratuita di 30 giorni ed eventualmente disdire prima della scadenza. Tutti i dettagli sulla pagina dell’iniziativa.