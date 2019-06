Il Prime Day 2019 andrà in scena nelle giornate del 15 e 16 luglio. 48 ore in cui sarà possibile approfittare di sconti e offerte, l’appuntamento più caldo dell’anno per il gigante dell’e-commerce. Per l’occasione Amazon ha organizzato un concerto dedicato in esclusiva agli abbonati Prime. La data da segnare sul calendario è quella di giovedì 11 luglio: chi è interessato dovrà però restare sveglio, poiché il live avrà inizio alle 3:00 di notte. Lo si potrà guardare in streaming su Prime Video.

Taylor Swift in concerto per il Prime Day 2019

Sul palco saliranno Taylor Swift (il nuovo album “Lover” uscirà in agosto), Dua Lipa, la cantautrice statunitense SZA (Solána Imani Rowe) e Becky G. A presentarle l’attrice Jane Lynch. L’esibizione, tutta al femminile, avrà una durata complessiva stimata in circa due ore, durante le quali con tutta probabilità verranno eseguite una dopo le rispettive hit. Un modo che non dubitiamo risulterà efficace per portare l’attenzione dei fan sui servizi e le piattaforme di Amazon, a pochi giorni dal Prime Day.

Il live è presentato da Amazon Music e trasmesso su Prime Video. Ricordiamo che l’accesso ai servizi non comporta alcun costo per gli abbonati Prime: tra i vantaggi ci sono la spedizione rapida e gratuita per milioni di prodotti, offerte lampo rinnovate di continuo, lo streaming di film, serie TV e brani da Prime Video e Prime Music, la lettura degli eBook con Reading e l’upload senza limiti di spazio delle fotografie su server remoto con Photos. Comporta una spesa 36,00 euro se si sceglie di pagare in un’unica soluzione annuale oppure 3,99 euro al mese, ma può essere messo alla prova gratuitamente per 30 giorni e disdetto prima della scadenza.