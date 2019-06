eBook reader: ecco il nuovo Kindle Oasis di Amazon

New entry nel catalogo eBook reader proposto da Amazon: il colosso dell’e-commerce presenta oggi il nuovo Kindle Oasis, un dispositivo progettato sulla base dell’esperienza acquisita con i modelli precedenti e che introduce alcune migliorie volte a rendere più piacevole l’esperienza di lettura. È già acquistabile in pre-ordine, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Grafite e Gold.

Il nuovo Kindle Oasis di Amazon

Il display da 7 pollici con tecnologie e-ink e Paperwhite ha una risoluzione di 300 ppi ed è caratterizzato da quello che Amazon definisce design a filo. Tra le novità il sistema che consente all’occorrenza di regolare la tonalità della luce, da bianco ad ambra, così da non affaticare la vista in ogni condizione di luminosità. Sono inoltre presenti i pulsanti VoltaPagina posizionati in modo da consentirne l’utilizzo con una sola mano.

È possibile notare dalle immagini allegate a questo articolo che l’eBook reader può essere utilizzato senza problemi anche nella vasca da bagno o a bordo piscina, grazie alla certificazione IPX8 che ne assicura la resistenza all’acqua.

Come scritto poc’anzi, è già possibile prenotare il nuovo Kindle Oasis. Di seguito i prezzi delle versioni proposte, con tagli di memoria interna da 8 o 32 GB e con connettività WiFi o WiFi+4G gratuito. Le spedizioni prenderanno il via il 24 luglio.

Così come gli altri modelli della linea, la new entry supporta il servizio Kindle Unlimited per l’accesso illimitato a una selezione di libri, a fronte di una spesa mensile pari a 9,99 euro. È in ogni caso possibile provarlo gratuitamente per i primi 30 giorni.

Le dimensioni del nuovo Kindle Oasis sono 159x141x3,4-8,4 mm, il peso si attesta a 188 grammi. Il telaio è realizzato in alluminio, così da garantirne un’adeguata robustezza. Con un’unica ricarica della batteria integrata si arriva a un’autonomia dichiarata pari a sei settimane.

Già in vendita anche le custodie ufficiali. Ce ne sono di diverso tipo, anche in pelle e in tessuto.