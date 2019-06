Il Prime Day 2019 sarà il 15 e 16 luglio, ma Amazon ha voluto lanciare un nuovo servizio che poco alla volta avvicinerà gli utenti all’evento. Si tratta di una serie di vere e proprie esclusive, prodotti nuovi che vedono la luce proprio in occasione del Prime Day. Si tratta quindi a tutti gli effetti di un servizio in esclusiva per gli utenti Amazon Prime, i quali possono così per primi mettere mano a prodotti che per la prima volta fanno capolino tra gli scaffali virtuali del marketplace.

Prime Day, esclusive per utenti Prime

I clienti Amazon Prime hanno accesso a prodotti nuovi, lanciati solo su Amazon per Prime Day.

E non servirà aspettare i giorni del Prime Day per capire cosa offra Amazon tra le proprie esclusive: una apposita pagina già oggi illustra uno dopo l’altro i primi prodotti, precisando come la data di uscita sia una tra quelle del 15 o del 16 luglio. Nel caso in cui l’abbonamento Prime sia già attivo (va ricordato come chiunque possa attivarlo gratuitamente fin da oggi), tali prodotti possono addirittura essere prenotati, aprendo quindi di fatto la stagione del Prime Day già alcune settimane prima dell’evento.

Il range dei prodotti è estremamente ampio, passando da un estrattore di succo alla telecamera per sorveglianza da esterni. Tra le offerte di ramo tecnologico compaiono ad oggi auricolari, soundbar e altro ancora, ma ci si attendono anche altri ed ulteriori arrivi nelle prossime due settimane. Non solo sconti, insomma: il Prime Day vuole essere una festa a tutto conto, nella quale l’utenza Prime possa ritrovare quel valore di esclusività che rischia altrimenti di andare perduto quando sconti e offerte hanno la meglio su qualità dell’esperienza e la corsa al prezzo rischia di mettere in ombra la bontà dei brand e dei prodotti.

Si segnala inoltre come alcuni prodotti “novità” abbiano una speciale indicazione del tipo “10% OFF” che indica la possibilità di uno sconto speciale in presenza di acquisti multipli o inserendo appositi codici sconto.