Snocciolare i giorni che avvicinano al Prime Day 2019 significa passare in rassegna le singole offerte che Amazon sta disseminando sulla strada verso la due giorni di sconti. La novità odierna è relativa ad un brand proprietario, “Blink“, che in questo caso è a disposizione degli utenti Amazon Prime con uno sconto pari al 50% netto.

Blink produce piccole videocamere smart per la videosorveglianza: si tratta di un sistema wireless modulare multi-cam (“Blink XT“) che consente di disseminare più occhi attorno alla propria abitazione al fine di controllare i movimenti in modo centralizzato. Blink, nella fattispecie, utilizza un hub centrale per la raccolta dei dati a cui vengono accoppiate singole videocamere che l’utente può posizionare a piacimento al di sotto della rete Wifi disponibile.

Ogni videocamera ha un sistema di rilevamento del movimento, così da avviare la registrazione soltanto quando necessario; le immagini vengono archiviate quindi in un sistema cloud ove possono essere recuperate alla bisogna.

Resistente alle intemperie, per interni ed esterni: Posiziona la telecamera Blink in qualsiasi punto della casa, sia all’interno che all’esterno. Inizia con un sistema con poche telecamere ed espandilo collegando un massimo di 10 telecamere allo stesso modulo di sincronizzazione Blink.

Non serve alcuna installazione né alcuna competenza specifica: la trasmissione dei dati è wireless e l’alimentazione è garantita da 2 batterie di tipo AA. L’archiviazione dei dati è gratuita (in ciò il sistema si distingue dall’omologo Nest), mentre l’obiettivo garantisce riprese in definizione Full HD. L’intera gestione del sistema è possibile tramite apposita app disponibile per iOS e Android.

Blink XT, sconto per il Prime Day

Lo sconto che Amazon garantisce in questi giorni antecedenti il Prime Day è pari al 50% sui modelli a videocamera singola, passando da 119 euro a 59 euro (da 110 a 55€ quando non occorra il modulo di sincronizzazione). Il prodotto sarà in offerta fino all’inizio del Prime Day 2019.