Prime Day 2019: sconti a tempo per l'informatica

Il Prime Day 2019 è cominciato. Iniziato pochi minuti fa, terminerà alle 23.59 di martedì 16 luglio: una moltitudine di sconti è in arrivo su Amazon in ogni categoria merceologica, ma in esclusiva per i soli abbonati al servizio Amazon Prime. Chi non è abbonato ha comunque la possibilità di sfruttare i 30 giorni di servizio gratuito: è sufficiente iscriversi, cogliendo così tutte le migliori opportunità di questi giorni di “fuori tutto”.

In collaborazione con la redazione di Telefonino.net stiamo monitorando tutti i migliori sconti, elencando disamine aggiornate in pubblicazione sul nostro speciale Prime Day 2019. Ecco una piccola selezione iniziale di sconti di particolare appetibilità, una rapida guida iniziale con cui approcciare al Prime Day prima di effettuare ricerche puntuali attraverso il comodo motore di ricerca Amazon.

Prime Day 2019: le migliori offerte / Lunedì 15 luglio

Apple iPhone XR 64GB : sconto del 52% (689 euro) valido solo per questa notte ;

: sconto del (689 euro) valido ; Microsoft Surface Go tablet: sconto del 29% (529 euro) valido solo per questa notte ;

tablet: sconto del (529 euro) valido ; Nikon D5300 + Nikkor 18/105VR : sconto del 52% (499 euro) entro le ore 11 di lunedì 15 luglio;

: sconto del (499 euro) entro le ore 11 di lunedì 15 luglio; HP Curved Monitor 27″ : sconto del 44% (169 euro) entro le ore 16 di lunedì 15 luglio;

: sconto del 44% (169 euro) entro le ore 16 di lunedì 15 luglio; Samsung TV 4H UHD da 65 pollici : sconto del 43% (1199 euro) entro le ore 12 di lunedì 15 luglio;

4H UHD da : sconto del 43% (1199 euro) entro le ore 12 di lunedì 15 luglio; Smartwatch Garmin Fenix 5 Plus: sconto del 33% (399 euro) entro le ore 10 di lunedì 15 luglio

Quelle elencate sono offerta a scadenza, di cui poter dunque approfittare soltanto per poche ore. In seguito saranno disponibili offerte di vario tipo fino al termine della due giorni di Prime Day, con ulteriori lanci a tiratura limitata che faranno capolino a sorpresa per tenere alta l’attenzione sugli sconti fino al termine della promozione.

Le 10 migliori offerte

In questo elenco ecco invece i 10 sconti che più si fanno notare in queste prime ore di Prime Day tra i device in ambito informatico ed elettronico: percentuali che superano il 50% e arrivano oltre il 75%, offerte difficilmente ripetibili e da cogliere al volo.

Tutte le novità sono altresì disponibili sulla nostra apposita rivista Flipboard.