Chi è alla ricerca di un nuovo laptop, ma preferisce l’ambiente macOS a quello Windows, può dare un’occhiata alle offerte del Prime Day 2019 relative agli Apple MacBook. I computer portatili della mela morsicata messi in sconto su Amazon per questa due giorni di shopping (dalla mezzanotte di oggi alle 23:59 del 16 luglio) sono quelli lanciati nel 2017, con display da 12 pollici e processore dual core Intel Core m3.

Prime Day 2019: le offerte sui MacBook

A completare la scheda delle specifiche tecniche sono presenti la scheda video Intel HD Graphics 615, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna per lo storage, la videocamera per le chiamate FaceTime e una porta USB-C. Il tutto in dimensioni pari a 281x197x13 mm e con un peso che si attesta a 920 grammi. I laptop riceveranno entro l’autunno in modo del tutto gratuito l’aggiornamento alla versione 10.15 Catalina del sistema operativo. Tre le colorazioni proposte dalla promozione, eccole di seguito.

Prime Day 2019: accessori Apple scontati

Le offerte del Prime Day per il mondo Apple non si limitano ai MacBook: ci sono anche accessori come mouse, tastiera e cavi proposti a prezzo scontato.

Ricordiamo infine che le promozioni sono riservate a chi dispone di un abbonamento ad Amazon Prime. Chi desidera approfittarne può iscriversi gratuitamente ed eventualmente disdire la sottoscrizione prima che scadano i 30 giorni di prova. Un ulteriore sconto di 10 euro può essere ottenuto con l’iniziativa legata all’estensione Assistant per il browser: maggiori informazioni nell’articolo dedicato.