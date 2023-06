McAfee, l'antivirus premium per una navigazione sicura

Con soli 49,95 euro è possibile avere un antivirus premium che assicura una navigazione online sicura e che elimina ogni rischio. Con l’ antivirus McAfee spendendo 99,90 euro si può acquistare una protezione di due anni che oltre ad una navigazione web sicura offre una gestione password con VPN.

Con McAfee puoi finalmente porre fine a qualsiasi preoccupazione legata alla tutela della tua navigazione online: puoi infatti stare tranquillo e tutelare la tua privacy, la tua identità e difendere tutta la famiglia dagli attacchi dei più recenti virus, malware, spyware e ransomware. Al giorno d’oggi infatti gli attacchi sono frequenti, motivo per cui sono tantissimi gli utenti che decidono di fare un investimento valido spendendo poco.

Ma cos’è che contraddistingue McAfee dai comuni antivirus? McAfee Total Protection si distingue tper essere una soluzione di sicurezza valida per la sua combinazione di strumenti e funzionalità finalizzate alla difesa dai virus, alla tutela della privacy ed alla protezione dell’identità.

Al giorno d’oggi non è facile tenerne traccia e protegge tutti i PC e gli smartphone utilizzati in famiglia ma con un unico abbonamento, grazie a McAfee Total Protection, puoi tutelare da cinque a dieci dispositivi senza interruzioni e rallentamenti. In più:

Navighi su Internet in completa sicurezza grazie al fatto che McAfee Total Protection offre molto di piú rispetto al nostro giá pluripremiato antivirus.

Proteggi la tua privacy a tutti i livelli

Mantieni sicuri e lontani da occhi indiscreti i tuoi dati

Difenditi dagli attacchi dei più recenti virus, malware, ransomware e spyware con McAfee e apprifitta delle offerte attualmente disponibili.

