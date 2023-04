McAfee è più di un antivirus: proteggi tutta la famiglia e risparmia

Gli antivirus moderni sono ormai distanti anni luce da quelli di qualche anno fa.

Se scansione e rilevamento delle minacce restano il cuore pulsante di questi strumenti, oggi si parla di vere e proprie suite di sicurezza digitale, con diverse utility a disposizione. Alcune di esse si rivelano molto verticali, capaci di agire sugli utenti meno esperti e più vulnerabili.

Proprio per queste situazioni delicate, McAfee Total Protection si rivela una delle migliori soluzioni possibili, grazie all’integrazione di Safe Family.

Stiamo parlando di una soluzione ideale per tenere sotto controllo e proteggere i ragazzi che passano molte ore su telefoni e tablet. Ciò avviene attraverso una limitazione del tempo da trascorrere sui dispositivi appena citati e sul controllo delle loro attività online.

McAfee Safe Family: uno strumento ideale per proteggere i più piccoli dai pericoli della rete

Con Safe Family è possibile controllare qualunque tipo di attività che i bambini svolgono online: dalle app utilizzate ai siti Web in cui accedono, fino al luogo in cui si trovano. Ciò avviene tramite un sistema di localizzazione su una mappa, in tempo reale, con tanto di eventuali notifiche aggiuntive.

Per quanto riguarda un ambito delicato come il tempo concesso per l’utilizzo dei device elettronici, il sistema parental control offre un’indicazione base (basata sull’età) che il genitore può poi personalizzare. La possibilità di controllare la cronologia dei siti visitati e il blocco di acquisti via app, sono ulteriori funzioni molto interessanti.

A rendere ancora più valido questo strumento è la sua integrazione con McAfee Total Protection, una suite che combina al classico antivirus diverse soluzioni per offrire la massima sicurezza online.

Grazie all’attuale promozione, poi, McAfee Total Protection risulta ancora più appetibile.

Stiamo parlando di uno sconto di 80 euro rispetto al prezzo di listino: ciò porta l’intero pacchetto a costare solamente 49,95 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.