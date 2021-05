McAfee, sicurezza a metà prezzo per 10 device

McAfee torna a proporre in offerta la propria “Total Protection” su Amazon: si tratta di un vero e proprio abbonamento “all inclusive” per tutta la famiglia che consente di mettere assieme il meglio della sicurezza online all'interno di una sola suite. Il vantaggio non è soltanto nello sconto praticato (ben il 72%!), ma nel fatto che il pacchetto possa essere installato fino a 10 dispositivi differenti.

McAfee Total Protection

PC, laptop, smartphone: tutta la famiglia può essere protetta con un abbonamento solo, della durata di 1 anno e dal costo di appena 24,99 euro.

Una volta effettuato l'acquisto si riceve via mail il codice di attivazione ed a quel punto l'installazione può essere effettuata nel giro di pochi secondi: protezione immediata.

Se 10 dispositivi sono troppi, con 19,99 euro (sconto del 50%) è possibile proteggere con medesima suite fino ad un massimo di 3 device: una soluzione ancor più conveniente, ancora, che con meno di 20 euro mette al riparo per un anno intero.